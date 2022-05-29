Максименко и Пруцев — в стартовом составе «Спартака» на финальный матч Кубка России

Стал известен состав «Спартака» на финальный матч Кубка России с «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Кофрие, Маслов, Рассказов, Классен, Денисов, Зобнин, Умяров, Бакаев, Николсон.
Финал Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
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