«Ярче финала ЛЧ не может быть». Сёмин — о финале Кубка между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо».



«Я — легенда Кубка? Это да. Прогнозы? Футбол посмотреть. Ярче финала Лиги чемпионов не может быть», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 17:00 мск.

«Динамо» завершило сезон-2021/2022 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевало бронзовые награды. «Спартак» по итогам нынешнего сезона занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.