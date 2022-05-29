«Ярче финала ЛЧ не может быть». Сёмин — о финале Кубка между «Спартаком» и «Динамо»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо».
«Я — легенда Кубка? Это да. Прогнозы? Футбол посмотреть. Ярче финала Лиги чемпионов не может быть», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 17:00 мск.
«Динамо» завершило сезон-2021/2022 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевало бронзовые награды. «Спартак» по итогам нынешнего сезона занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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