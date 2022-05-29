Смолов и Лещук попали в стартовый состав «Динамо» на финал Кубка России

Стал известен стартовый состав «Динамо» на финальный матч Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».



«Динамо»: Лещук, Варела, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Захарян, Шиманьски, Скопинцев, Смолов, Тюкавин.



Запасные: Шунин, Плиев, Моро, Сазонов, Лесовой, Грулёв, Макаров, Осокин, Кутицкий, Сулаквелидзе, Гладышев, Лаксальт.

Финал Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).