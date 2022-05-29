Юрий Сёмин заявил, что рассматривает предложения от клубов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что рассматривает предложения от клубов.



«Когда увидим в клубе? Скоро, наверное. Есть ли предложения в РПЛ? Пока рассматриваю», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, последним местом работы Юрия Сёмина стал футбольный клуб «Ростов», который специалист возглавил после того, как Валерий Карпин стал главным тренером сборной России.

Ранее специалист долго время тренировал московский «Локомотив».

Сегодня, 29 мая, состоится финал Кубка России, в котором сыграют московский «Спартак» и столичное «Динамо». Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 17:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.