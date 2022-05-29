«Алания» объявила о расторжении контракта с главным тренером Спартаком Гогниевым

Пресс-служба «Алании» объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Спартаком Гогниевым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
«Спартак Артурович внёс значимый вклад в возрождение современной «Алании». При нём атакующий стиль команды стал нашей визитной карточкой. Весь коллектив ФК «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в его дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы владикавказского клуба.
Напомним, Гогниев возглавил «Аланию» в июле 2019 года. За три сезона работы специалист вывел владикавказскую команду из второй лиги в ФНЛ, попал с красно-жёлтыми в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.
По итогам сезона-2021/2022 «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
- 29 мая 2022
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