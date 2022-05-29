Гендиректор «Зенита»: кто мой фаворит Кубка — «Спартак» или «Динамо»? Догадайтесь

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, кто является его фаворитом в финальном матче Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо».



«Жду от финала Кубка упорной и бескомпромиссной борьбы. Кто мой фаворит? Догадайтесь», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 17:00 мск.

«Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице по итогам сезона Российской Премьер-Лиги, «Динамо» под руководством Сандро Шварца завоевало бронзовые медали в нынешнем розыгрыше чемпионата России.