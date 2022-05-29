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Григорий Лепс объяснил, почему поддерживает ЦСКА в РПЛ

Григорий Лепс объяснил, почему поддерживает ЦСКА в РПЛ
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Заслуженный артист России Григорий Лепс в преддверии финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» рассказал, почему болеет за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге.

«Кого поддерживаю в РПЛ? ЦСКА. Наверное, потому что там работают мои друзья. Кто? Это же секрет!

Сколько сегодня тысяч на стадионе будет? 73? Наверное, и правда самая большая аудитория, перед которой я выступал или примерно около», — передаёт слова Лепса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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