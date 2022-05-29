Желько Бувач ответил на вопрос, останется ли в «Динамо» на следующий сезон

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач ответил на вопрос, останется ли он в московском клубе на следующий сезон.



«Конечно, я остаюсь в «Динамо» на следующий сезон. Будущее Шварца? Спрашивайте у него», — передаёт слова Желько Бувача корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В нынешнем сезоне московское «Динамо» под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца завоевало бронзовые медали по итогам сезона-2021/2022 Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка после 30 матчей чемпионата страны.

Сегодня, 29 мая, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в рамках финального матча Кубка России сезона-2021/2022. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.