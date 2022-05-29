Каттани: останется ли Ваноли в «Спартаке»? Он лучший тренер за последнее время

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в преддверии финального матча Кубка России с «Динамо» поделился мнением о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.
«У меня невероятные эмоции от «Лужников». Даже удивлён немного, хотя ещё вчера понял, что будет хорошая атмосфера – но сегодня это фантастика. Останется ли Ваноли и зависит ли это от результата матча? Сразу хочу прекратить эти разговоры, он лучший тренер за последнее время: сравните по набранным очкам в первый сезон. У Кононова было 1,5 за игру, у Витории – 1,26, у Тедеско – 1,48, а у Ваноли – 1,6. Это за одинаковый период времени. У «Спартака» есть проблемы, но они точно не в Ваноли. Да, 10-е место – не тот результат, но не надо искать проблемы в нём», — сказал Каттани в эфире «Матч Премьер».
- 29 мая 2022
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