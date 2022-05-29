Помощник президента Левитин: беспорядки перед ЛЧ в Париже? В России такое невозможно
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Помощник президента РФ и член попечительского совета РФС Игорь Левитин прокомментировал инциденты с болельщиками перед финальным матчем Лиги чемпионов в Париже.
«За кого сегодня буду болеть? За футбол. Жду хороший матч. Инциденты с болельщиками перед финалом Лиги чемпионов в Париже? У нас это точно невозможно», — передаёт слова Игоря Левитина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, около 40 тыс. английских болельщиков прибыли в Париж на финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал», не имея билетов, и пытались прорваться на стадион. Французская полиция применила слезоточивый газ. Болельщики устроили беспорядки в Париже после финального матча Лиги чемпионов. Были зафиксированы столкновения с французской полицией.
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