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Федун сообщил, что ждёт интересной игры в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Федун сообщил, что ждёт интересной игры в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от финального матча Кубка России сезона-2021/2022 с «Динамо».

«Будет интересно. Все комментарии после игры», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка страны «Спартак» — «Динамо».

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0). Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».

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