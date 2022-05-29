Источник: Садио Мане решил покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане решил покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист готов к новому вызову после многих особенных лет в стане «Ливерпуля». Как сообщается, вскоре эта информация должна быть подтверждена клубом.

Самым вероятным местом продолжения карьеры сенегальского форварда называется мюнхенская «Бавария». Однако переговоры о переходе ещё не завершены, поскольку Садио Мане хотел сосредоточиться на финале Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Садио Мане провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах. Он забил 23 мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Садио Мане в € 80 млн.