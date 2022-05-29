Паоло Ваноли: надеюсь, в матче с «Динамо» до пенальти не дойдёт

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Динамо».

«Надеюсь, до пенальти не дойдёт. Кто владеет мячом или нет – это одно дело. Важно, кто побеждает. Мы это видели в финале Лиги чемпионов. Нам важно совладать со своими эмоциями», — сказал Ваноли в эфире «Матч Премьер».

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка страны «Спартак» — «Динамо».

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).