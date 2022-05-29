Быстров: нечего было переносить финал ЛЧ из Питера, если не могли нормально организовать

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался об инцидентах с болельщиками перед финалом Лиги чемпионов, который прошёл вчера, 28 мая, в Париже.



«Ожидаю красивой игры. Финал Лиги чемпионов не очень. Давка перед матчем? Не могли организовывать — нечего было переносить из Питера. В Питере было бы лучше? Ты видишь, как в Москве? В Питере было бы так», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, около 40 тыс. английских болельщиков прибыли в Париж на финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал», не имея билетов, и пытались прорваться на стадион. Французская полиция применила слезоточивый газ. Болельщики устроили беспорядки в Париже после финального матча Лиги чемпионов. Были зафиксированы столкновения с французской полицией.