Сандро Шварц ответил на вопросы по стартовому составу на финал Кубка России со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал некоторые решения по стартовому составу на финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 со «Спартаком».

«Приняли решение играть в два нападающих – Тюкавин и Смолов. Отойдём от своей схемы? Давайте посмотрим, чем мы удивим, в защите, надеюсь, тоже сыграем надёжно.

Что касается того, что у нас одна победа в шести матчах, то мы об этом забыли. Мы начнём игру с чистого листа. Бывает, что молодая команда не всегда идёт ровно, но сегодня мы ждём особенного футбола», — сказал Шварц в эфире канала «Матч Премьер».

Финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.