Андрей Аршавин рассказал, чего ждёт от финала Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Жду от матча побольше голов. Фаворитов сегодня нет. В финале Лиги чемпионов болел за «Ливерпуль». Обидно, что проиграли», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка страны «Спартак» — «Динамо».

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).