В Минспорта заявили, что в России невозможны беспорядки, произошедшие в Париже перед ЛЧ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал инциденты с болельщиками перед финалом Лиги чемпионов, который прошёл вчера, 28 мая, в Париже.



«Беспорядки? В России невозможно то, что было вчера в Париже», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, около 40 тыс. английских болельщиков прибыли в Париж на финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал», не имея билетов, и пытались прорваться на стадион. Французская полиция применила слезоточивый газ. Болельщики устроили беспорядки в Париже после финального матча Лиги чемпионов. Были зафиксированы столкновения с французской полицией. Финальный матч ЛЧ завершился победой «Реала» со счётом 1:0.