Александр Овечкин надеется, что «Динамо» выиграет Кубок России

Российский хоккеист и болельщик футбольного «Динамо» Александр Овечкин поделился ожиданиями от матча финала Кубка России. Динамовцы сыграют с московским «Спартаком».

«Надеюсь, «Динамо» заберёт трофей», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, финал Кубка России обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами выступают Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Стартовый свисток матча «Спартак» — «Динамо» на московском стадионе «Лужники» прозвучал в 17:00 мск.

Фанат «Спартака» из Мурманской области встретил кумиров. Видео: