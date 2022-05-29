Лев Лещенко считает, что финал Кубка России будет лучше, чем в Лиге чемпионов

Народный артист РСФСР и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором динамовцы играют со «Спартаком».
«Спасибо федерации, что устроили сегодняшний матч именно в «Лужниках». Это самая яркая площадка Москвы. Видите, сколько народу. Ожидаем праздника. Как всё сложится — это спортивное счастье. Кому-то повезёт больше, кому-то — меньше. Я болею за «Динамо». Финал будет лучше, чем в Париже? Да», — передаёт слова Лещенко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, финал Кубка России обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами выступают Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
Стартовый свисток матча «Спартак» — «Динамо» на московском стадионе «Лужники» прозвучал в 17:00 мск.
- 29 мая 2022
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