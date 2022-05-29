«Наша мечта — ваш триумф». Перформанс фанатов «Динамо» в финале Кубка со «Спартаком»

Болельщики московского «Динамо» устроили перформанс перед началом финального матча Кубка России со «Спартаком».



Фанаты московского клуба растянули на трибуне стадиона «Лужники» баннер, надпись на котором гласит: «Наша мечта – ваш триумф».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являются Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).