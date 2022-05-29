«Наша мечта — ваш триумф». Перформанс фанатов «Динамо» в финале Кубка со «Спартаком»
Поделиться
Болельщики московского «Динамо» устроили перформанс перед началом финального матча Кубка России со «Спартаком».
Фанаты московского клуба растянули на трибуне стадиона «Лужники» баннер, надпись на котором гласит: «Наша мечта – ваш триумф».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являются Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
Комментарии
- 29 мая 2022
-
17:33
-
17:28
-
17:26
-
17:21
-
17:18
-
17:16
-
17:14
-
17:11
-
17:05
-
17:02
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:48
-
16:44
-
16:44
-
16:37
-
16:33
-
16:28
-
16:26
-
16:21
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:08
-
16:05
-
16:03
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:50
-
15:38
-
15:37
-
15:32
Партнерский контент