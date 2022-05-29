Д. Билялетдинов: беспорядки в Париже перед финалом ЛЧ — кошмар. В Питере такого бы не было

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от проходящего финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», а также высказался о финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).
«Ожидаю от финала хороших комбинаций и голов — три мяча точно будет. Вроде для Шварца это последняя игра, а вот у Ваноли — не знаю.
Беспорядки в Париже перед финалом — кошмар. Это пропасть. В Питере такого бы не было», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, финал Кубка России обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами выступают Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
Стартовый свисток матча «Спартак» — «Динамо» на московском стадионе «Лужники» прозвучал в 17:00 мск.
- 29 мая 2022
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