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Гол Соболева — первый удар «Спартака» в створ ворот «Динамо»

Гол Соболева — первый удар «Спартака» в створ ворот «Динамо»
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Сегодня, 29 мая, идёт финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. Отметим, что этот мяч Соболева — первый удар красно-белых в створ ворот «Динамо».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являются Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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