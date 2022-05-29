«Мама, это всё для тебя». Соболев показал в камеру футболку с изображением матери

Сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве идёт финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». На 11-й минуте счёт открыл нападающий красно-белых Александр Соболев.

После взятия ворот Соболев показал футболку, на которой изображена его мать. Также на футболке была надпись: «Мама, это всё для тебя».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являются Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).