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«Мама, это всё для тебя». Соболев показал в камеру футболку с изображением матери

«Мама, это всё для тебя». Соболев показал в камеру футболку с изображением матери
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Сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве идёт финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». На 11-й минуте счёт открыл нападающий красно-белых Александр Соболев.

После взятия ворот Соболев показал футболку, на которой изображена его мать. Также на футболке была надпись: «Мама, это всё для тебя».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являются Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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