Левандовски: скоро я скажу больше о своём будущем

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что сейчас не время делиться информацией о его будущем.

«Придёт время для информации. Скоро я расскажу больше о своём будущем», — приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, «Барселона» ведёт переговоры с агентом 33-летнего польского футболиста Пини Захави. Испанский клуб предложил игроку контракт на три года.

Контракт Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне Роберт в 46 матчах во всех турнирах забил 50 голов и отдал семь результативных передач.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:

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