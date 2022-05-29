Лучший игрок сезона в Бундеслиге Нкунку рассказал о своём будущем
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, ставший лучшим игроком Бундеслиги сезона-2021/2022, рассказал о своём будущем.
«ПСЖ» — мой дом, мой любимый клуб. Я не закрываю никаких дверей. В футболе может случиться всё.
Приятно, что мной интересуются крупнейшие клубы мира. Но также приятно видеть, что «Лейпциг» делает всё, чтобы удержать меня в команде», — приводит слова Нкунку журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В 34 матчах чемпионата Германии Нкунку забил 20 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может рассмотреть покупку Нкунку в качестве замены для Мохамеда Салаха. Нкунку является воспитанником «ПСЖ».
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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