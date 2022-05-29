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«Спартак» — «Динамо»: Промес на 73-й минуте вывел красно-белых вперёд

«Спартак» — «Динамо»: Промес на 73-й минуте вывел красно-белых вперёд
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Сегодня, 29 мая, идёт финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являются Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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