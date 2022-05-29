Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Финал Кубка России посетили свыше 69 000 человек — это рекорд турнира

Финал Кубка России посетили свыше 69 000 человек — это рекорд турнира
Комментарии

Сегодня, 29 мая, проходил финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Игру между двумя московскими командами посетили 69 306 человек. Это рекордная посещаемость финального матча Кубка России за всю историю существования турнира.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

Драма в финале Кубка России! «Динамо» не забило пенальти, трофей у «Спартака»! LIVE Драма в финале Кубка России! «Динамо» не забило пенальти, трофей у «Спартака»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022