Финал Кубка России посетили свыше 69 000 человек — это рекорд турнира

Сегодня, 29 мая, проходил финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Игру между двумя московскими командами посетили 69 306 человек. Это рекордная посещаемость финального матча Кубка России за всю историю существования турнира.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).