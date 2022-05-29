«Спартак» в четвёртый раз выиграл Кубок России

В Москве на стадионе «Лужники» завершился финал Кубка России. В главном матче турнира встречались московские «Спартак» и «Динамо». Встреча команд завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
Это четвёртая победа «Спартака» в Кубке России. Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.
Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.
Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
- 29 мая 2022
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