Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в финале Кубка России назначен верно

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» (2:1) в финале Кубка России. Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в добавленное ко второму тайму время. Удар не реализовал полузащитник Даниил Фомин.
«Пенальти в ворота «Спартака» в финале Кубка России назначен верно. Литвинов видел Евгеньева, он посмотрел на него перед прыжком и, выпрыгивая, выставил руку в сторону и попал по лицу. Правильное решение – 11-метровый удар и жёлтая карточка за грубую игру», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
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