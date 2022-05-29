Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в финале Кубка России назначен верно

Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в финале Кубка России назначен верно
Комментарии

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» (2:1) в финале Кубка России. Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в добавленное ко второму тайму время. Удар не реализовал полузащитник Даниил Фомин.

«Пенальти в ворота «Спартака» в финале Кубка России назначен верно. Литвинов видел Евгеньева, он посмотрел на него перед прыжком и, выпрыгивая, выставил руку в сторону и попал по лицу. Правильное решение – 11-метровый удар и жёлтая карточка за грубую игру», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

Новость по теме
«Спартак» выиграл первый трофей при Паоло Ваноли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022