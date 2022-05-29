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«Спартак» выиграл первый трофей при Паоло Ваноли

«Спартак» выиграл первый трофей при Паоло Ваноли
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Московский «Спартак» стал победителем Кубка России. Красно-белые в финале турнира обыграли «Динамо» со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве.

Это первый трофей для «Спартака» при итальянском тренере Паоло Ваноли. Он возглавил команду во время зимней паузы, сменив на этом посту португальца Руя Виторию.

В РПЛ команда под руководством Ваноли заняла 10-е место в турнирной таблице. Отметим, что «Спартак» в четвёртый раз выиграл Кубок России. Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.

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