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Шамар Николсон ударил хавбека «Динамо» Моро после финального свистка Кубка России

Шамар Николсон ударил хавбека «Динамо» Моро после финального свистка Кубка России
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Сегодня, 29 мая, завершился финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Победу одержали красно-белые — 2:1.

После завершения встречи на поле началась стычка футболистов. Нападающий «Спартака» Шамар Николсон ударил полузащитника «Динамо» Николу Моро.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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