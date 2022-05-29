«Спартак» и «Зенит» сыграют в Суперкубке России

Сегодня, 29 мая, завершился финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Победу одержали красно-белые — 2:1. Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка России.

Красно-белые сыграют в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.

Матч «Спартак» — «Динамо» обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).