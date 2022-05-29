Паоло Ваноли прокомментировал победу «Спартака» в финале Кубка России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу команды над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Никогда не видел ничего подобного! Эмоции и восторг не описать, спасибо сопернику, спасибо моим футболистам, мы бились до самого конца. И, конечно, спасибо болельщикам – эта победа для них. Что думал во время пенальти? Я хочу насладиться победой», — рассказал Ваноли в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).