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Паоло Ваноли прокомментировал победу «Спартака» в финале Кубка России

Паоло Ваноли прокомментировал победу «Спартака» в финале Кубка России
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу команды над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Никогда не видел ничего подобного! Эмоции и восторг не описать, спасибо сопернику, спасибо моим футболистам, мы бились до самого конца. И, конечно, спасибо болельщикам – эта победа для них. Что думал во время пенальти? Я хочу насладиться победой», — рассказал Ваноли в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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