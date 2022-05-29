Жиго сделал «Ауф!» с фанатами после победы в КР. Защитник провёл последний матч за клуб

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго отпраздновал с фанатами победу в Кубке России. В финале красно-белые обыграли «Динамо» — 2:1.

После завершения встречи француз вместе с командой подошёл к фанатской трибуне «Спартака». Защитник взял в руки микрофон и вместе с болельщиками несколько раз прокричал «Ауф!»

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Самуэль Жиго пополнит состав французского «Марселя».