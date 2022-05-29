Лещенко назвал финал Кубка настоящим праздником российского футбола

Народный артист России и известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился впечатлениями от финала Кубка России. В финале «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.



«Так бывает — всё нормально. Это спорт, поэтому всё должно было так случиться. Согласен ли, что сегодняшний финал по эмоциям лучше, чем в Лиге чемпионов? Абсолютно. Сегодня был настоящий праздник российского футбола. У меня сейчас нет слов, потому что я за «Динамо» болею», — передаёт слова Лещенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.