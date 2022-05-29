Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лещенко назвал финал Кубка настоящим праздником российского футбола

Лещенко назвал финал Кубка настоящим праздником российского футбола
Комментарии

Народный артист России и известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился впечатлениями от финала Кубка России. В финале «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

«Так бывает — всё нормально. Это спорт, поэтому всё должно было так случиться. Согласен ли, что сегодняшний финал по эмоциям лучше, чем в Лиге чемпионов? Абсолютно. Сегодня был настоящий праздник российского футбола. У меня сейчас нет слов, потому что я за «Динамо» болею», — передаёт слова Лещенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.

Новость по теме
«Спартак» обыграл «Динамо» и стал победителем Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022