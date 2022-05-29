Помощник Путина: сохранится ли посещаемость после Fan ID? Без комментариев

Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин прокомментировал предстоящее введение в чемпионате страны «паспорта болельщика» (Fan ID).
«Сохранится ли такая посещаемость после введения Fan ID? Без комментариев», — передаёт слова Левитина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 29 мая, завершился финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Победу одержали красно-белые — 2:1.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
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