Кечинов: финал Кубка России получился более зрелищным, чем Лига чемпионов

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе красно-белых в Кубке России. «Спартак» обыграл в финале турнира «Динамо» — 2:1.

«Интересная игра. В первом тайме «Спартак» был чуточку сильнее «Динамо» — это выразилось в забитом голе. Были неплохие подходы. Во втором тайме игра изменилась: «Динамо» прибавило, начали лучше играть, забили логичный гол. «Спартак» в нужный момент поймал на контратаке, потому что, если бы не случилась эта контратака, «Динамо» могло бы дожать «Спартак». Кульминация — последние секунды. Это нервы. Человек до этого забил пенальти. Видимо, первый раз играл при таком количестве зрителей, поэтому нервы сдали.



Более зрелищный финал, чем в Лиге чемпионов? Если брать все перипетии, то по сюжету — да. По мастерству гораздо выше: об этом даже можно не говорить, там играют мировые звёзды. Здесь сюжет и сценарий был сильный. При кульминации спартаковские болельщики были в восторге», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.