Смолов извинился перед фанатами «Динамо» за поражение в Кубке и отдал им свою форму

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов принёс извинения болельщикам за поражение в финальном матче Кубка России со «Спартаком» (1:2).

Форвард «Динамо» подошёл к фанатской трибуне бело-голубых и сказал: «Пацаны, извините. Вы болели круто. Парни, в следующем году выиграем. Обещаю! Спасибо вам большое». После этого футболист отдал болельщикам свою футболку и шорты.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).