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Канчельскис жёстко раскритиковал судейство в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Канчельскис жёстко раскритиковал судейство в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал финал Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

«Эмоции ужасные и безобразные. Я не понимаю, как можно давать такие пенальти, так судить. Как сказал профессор Преображенский в «Собачьем сердце» про книгу «Переписка Энгельса с Каутским»: «В печку её». Так и с судьями надо. Они издеваются над футболом, полное безобразие», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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