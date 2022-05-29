Канчельскис жёстко раскритиковал судейство в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал финал Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

«Эмоции ужасные и безобразные. Я не понимаю, как можно давать такие пенальти, так судить. Как сказал профессор Преображенский в «Собачьем сердце» про книгу «Переписка Энгельса с Каутским»: «В печку её». Так и с судьями надо. Они издеваются над футболом, полное безобразие», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).