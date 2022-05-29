Широков: «Спартак» спас сезон? Они 10-е. Однако что запоминается последним — взяли КР

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал завоевание клубом финала Кубка России.

«Зачем обсуждать игру? «Спартак» выиграл. Надо смотреть, какой матч прекрасный: полные «Лужники» зрителей, победа «Спартака». Мне кажется, всё прекрасно. Спас ли «Спартак» текущий сезон? Они 10-е. Однако что запоминается последним — они выиграли Кубок. Это круто для болельщиков.



Промах Фомина связан с нервами? В большей степени. Последние минуты, долгая пауза. Он не промахивался, но, к сожалению для него и «Динамо», в самый ответственный момент промахнулся. Ничего страшного.



Финал Кубка России получился более зрелищным, чем в Лиге чемпионов? Не знаю. Мячей больше забили. У нас всегда лучше», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.