Широков: «Спартак» спас сезон? Они 10-е. Однако что запоминается последним — взяли КР

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал завоевание клубом финала Кубка России.
«Зачем обсуждать игру? «Спартак» выиграл. Надо смотреть, какой матч прекрасный: полные «Лужники» зрителей, победа «Спартака». Мне кажется, всё прекрасно. Спас ли «Спартак» текущий сезон? Они 10-е. Однако что запоминается последним — они выиграли Кубок. Это круто для болельщиков.
Промах Фомина связан с нервами? В большей степени. Последние минуты, долгая пауза. Он не промахивался, но, к сожалению для него и «Динамо», в самый ответственный момент промахнулся. Ничего страшного.
Финал Кубка России получился более зрелищным, чем в Лиге чемпионов? Не знаю. Мячей больше забили. У нас всегда лучше», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 29 мая 2022
-
20:43
-
20:42
-
20:35
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:54
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:38
-
19:36
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:30