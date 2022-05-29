Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков: «Спартак» спас сезон? Они 10-е. Однако что запоминается последним — взяли КР

Широков: «Спартак» спас сезон? Они 10-е. Однако что запоминается последним — взяли КР
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал завоевание клубом финала Кубка России.

«Зачем обсуждать игру? «Спартак» выиграл. Надо смотреть, какой матч прекрасный: полные «Лужники» зрителей, победа «Спартака». Мне кажется, всё прекрасно. Спас ли «Спартак» текущий сезон? Они 10-е. Однако что запоминается последним — они выиграли Кубок. Это круто для болельщиков.

Промах Фомина связан с нервами? В большей степени. Последние минуты, долгая пауза. Он не промахивался, но, к сожалению для него и «Динамо», в самый ответственный момент промахнулся. Ничего страшного.

Финал Кубка России получился более зрелищным, чем в Лиге чемпионов? Не знаю. Мячей больше забили. У нас всегда лучше», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» взял Кубок России! Крутой финал кончился трагедией «Динамо» на последней секунде «Спартак» взял Кубок России! Крутой финал кончился трагедией «Динамо» на последней секунде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022