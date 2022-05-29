Игроки и фанаты «Спартака» после победы в Кубке вместе с МакSим спели «Знаешь ли ты»

Футболисты и болельщики «Спартака» после победы в финале Кубка России с «Динамо» (2:1) вместе с певицей МакSим спели песню «Знаешь ли ты».
«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.
Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.
- 29 мая 2022
-
20:43
-
20:42
-
20:35
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:54
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:38
-
19:36
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:30