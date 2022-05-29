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Шварц объяснил причины поражения «Динамо» в финале Кубка России

Шварц объяснил причины поражения «Динамо» в финале Кубка России
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему бело-голубые проиграли «Спартаку» в финале Кубка России (1:2).

«Мы пассивно начали игру. У нас молодая команда, нам не хватает опыта сильно начинать матчи, тем более это финал. Этим можно объяснить неяркий первый тайм. Мы пытались перевернуть ход игру, но матч закончился для нас трагически. Перед вторым голом «Спартака» «Динамо» выглядело намного лучше, у нас получалось перехватить инициативу», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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