Александр Овечкин поздравил «Спартак» с победой в Кубке России
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, являющийся поклонником «Динамо», высказался о финале Кубка России. В финале «Динамо» уступило «Спартаку» со счётом 1:2 и не сумело завоевать трофей.
«Финал получился хорошим. Поздравляю «Спартак» с победой в Кубке», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.
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