Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ваша мечта. Наш триумф». «Спартак» потроллил «Динамо» за баннер перед финалом Кубка

«Ваша мечта. Наш триумф». «Спартак» потроллил «Динамо» за баннер перед финалом Кубка
Комментарии

В Москве на стадионе «Лужники» завершился финал Кубка России. В главном матче турнира встречались московские «Спартак» и «Динамо». Встреча команд завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

После завершения встречи пресс-служба красно-белых в телеграм-канале опубликовала сообщение: «Ваша мечта. Наш триумф. Поздравляем «Динамо» с долгожданными серебряными медалями». Это является отсылкой к баннеру болельщиков бело-голубых, вывешенному перед началом финала, на котором было написано: «Наша мечта — ваш триумф».

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Новость по теме
«Наша мечта — ваш триумф». Перформанс фанатов «Динамо» в финале Кубка со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022