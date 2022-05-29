«Ваша мечта. Наш триумф». «Спартак» потроллил «Динамо» за баннер перед финалом Кубка

В Москве на стадионе «Лужники» завершился финал Кубка России. В главном матче турнира встречались московские «Спартак» и «Динамо». Встреча команд завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

После завершения встречи пресс-служба красно-белых в телеграм-канале опубликовала сообщение: «Ваша мечта. Наш триумф. Поздравляем «Динамо» с долгожданными серебряными медалями». Это является отсылкой к баннеру болельщиков бело-голубых, вывешенному перед началом финала, на котором было написано: «Наша мечта — ваш триумф».

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.