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Гендиректор «Спартака» высказался о возможном уходе игроков из-за позиции ФИФА

Гендиректор «Спартака» высказался о возможном уходе игроков из-за позиции ФИФА
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал возможный уход игроков из команды в связи с позицией ФИФА.

«Хотелось бы, чтобы избежали лишний раз каких-то вынужденных перемен, а продолжили в том составе, в котором есть. Есть ли опасения, что ФИФА позволит игрокам в одностороннем порядке уходить? Опасения есть. У нас многие решения сейчас связаны с регламентом. Ещё лет 10-15 назад все говорили: «Спорт вне политики». ФИФА отстаивала спортивную составляющую, не допускала, чтобы правительство лезло в деятельность федераций. На сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Я считаю, что некоторые решения немного политизированы. Надеюсь, что в пользу или сторону нарушения спортивного принципа не произойдёт», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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