Жиго прокомментировал победу «Спартака» в финале Кубка России

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу команды в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Я очень счастлив, это очень красиво. Мне грустно покидать «Спартак», это сложный момент. С первого дня меня здесь отлично приняли, это семья. Я горд, что в моём последнем матче мы взяли этот трофей.



Что скажу в раздевалке? Просто спасибо и давайте устроим отличную вечеринку. Мы это заслужили!» — рассказал Жиго в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).