Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жиго прокомментировал победу «Спартака» в финале Кубка России

Жиго прокомментировал победу «Спартака» в финале Кубка России
Комментарии

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу команды в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Я очень счастлив, это очень красиво. Мне грустно покидать «Спартак», это сложный момент. С первого дня меня здесь отлично приняли, это семья. Я горд, что в моём последнем матче мы взяли этот трофей.

Что скажу в раздевалке? Просто спасибо и давайте устроим отличную вечеринку. Мы это заслужили!» — рассказал Жиго в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

«Спартак» взял Кубок России! Крутой финал кончился трагедией «Динамо» на последней секунде «Спартак» взял Кубок России! Крутой финал кончился трагедией «Динамо» на последней секунде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022