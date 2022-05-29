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Гендиректор «Спартака» высказался о возможном отходе Федуна от управления клубом

Гендиректор «Спартака» высказался о возможном отходе Федуна от управления клубом
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном отходе владельца клуба Леонида Федуна от управления.

«У нас есть акционер, и он продолжает управлять клубом. Про то, что «Лукойл» заберёт на себя управление клубом, у меня нет никакой информации. Федун радовался кубку, что ещё? На будущее мы планируем подготовку бюджета. Сильно ли просядет? Не думаю. Мы проводим консультации, Леонид Арнольдович проводит большую работу в этом плане, с «Лукойлом» ведутся консультации. Понятно, что в нынешней ситуации, наверное, легко только госкорпорациям. Остальным тяжело, но мы работы проводим, и, думаю, к середине-концу июня определённость по бюджету у нас будет. Исходя из этого, мы будем планировать свою работу.

На сегодняшний день мы завершили чемпионат, выиграли кубок, за что спасибо игрокам и тренерскому штабу. С завтрашнего буду присутствовать на общем собрании, будет подведение года, а у команды отпуск», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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