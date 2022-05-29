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Гендиректор «Спартака» объяснил, почему Зарема Салихова не приехала на финал Кубка

Гендиректор «Спартака» объяснил, почему Зарема Салихова не приехала на финал Кубка
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему супруга владельца команды Леонида Федуна Зарема Салихова не приехала на матч финала Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Я думаю, что она очень переживала и не справилась бы с давлением и волнением здесь. Поэтому она осталась дома», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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