Гендиректор «Спартака» объяснил, почему Зарема Салихова не приехала на финал Кубка

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему супруга владельца команды Леонида Федуна Зарема Салихова не приехала на матч финала Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Я думаю, что она очень переживала и не справилась бы с давлением и волнением здесь. Поэтому она осталась дома», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).