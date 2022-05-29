Гендиректор «Спартака»: на ночь выпью вина. Бургундского? Выпью то, что нальют

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как отпразднует победу команды в Кубке России. В финале турнира красно-белые обыграли «Динамо» — 2:1.

«На ночь выпью вина. Бургундского? Нет. Я в этом плане не особо разбираюсь, поэтому выпью то, что нальют», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).