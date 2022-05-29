В «Спартаке» объяснили, почему решили отказаться от второй команды

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение руководства клуба отказаться от второй команды.
«Вынужденное и сложное решение. Мы долго его прорабатывали. С одной стороны, решение обосновано экономическими соображениями. Мы пока в работе над бюджетом. Мы будем работать над оптимизацией некоторых направлений, может, над сокращением бюджета. Ясность по этому поводу наступит в середине-конце июня. По «Спартаку-2» мы долго решали вопрос о рокировке футболистов между командами. Нужно больше внимания уделить построению молодёжной команды. Там было достаточное количество игроков. Как они доберутся до основы — напрямую или через аренду? Это вопрос второй: спортивному клубу нужно это проработать. У нас сейчас есть возможность формировать молодёжь, комплектовать её за счёт команды ЮФЛ. Лучше сейчас принять решение по «Спартаку-2», а не сломаться по ходу чемпионата.
Лучше убрать одного высокооплачиваемого игрока и оставить «Спартак-2»? Кто вам сказал, что эти вопросы не параллельные? Всё время прорабатываем вопрос комплектования команды, в том числе с учётом финансовых возможностей. Мы не можем уйти от того, что подписано. Мы не можем нарушить те обязательства, которые закреплены. То, что мы будем над этим работать, это точно», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 29 мая 2022
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